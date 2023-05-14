  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تطالب الجنائية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير

الأحد 14 مايو 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب الجنائية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود شعبنا.

وأكدت أن التصريحات العنصري للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.

وشددت على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وانما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا.

#وزارة الخارجية #الجنائية الدولية #بن غفير #ايتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق لوقف العدوان على غزة يدخل حيز التنفيذ

تنويه مهم حول دوام المدارس والمؤسسات الحكومية بغزة

سرايا القدس تستهدف مواقع حساسة للاحتلال بصواريخ موجهة شرق غزة

إعلام عبري: لو استمر التصعيد ليوم الجمعة المقبل سيكون إنجازا للجهاد ومشكلة لإسرائيل

الغرفة المشتركة تصدر بيانا عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ

القناة 13: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة بالأمس

قبل دقائق من سريان وقف إطلاق النار.. المقاومة تقصف تل أبيب والمدن المحتلة (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

image_processing20230514-5941-nkd8tt

إصابة شاب واعتقال منفذي عملية حوارة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

photo_2023-05-14_01-24-26

ترحيب فلسطيني ودولي باتفاق وقف اطلاق النار

النخالة: تحملنا ما تحملنا.. ومقاتلو سرايا القدس كانوا رأس حربة المقاومة

الجهاد: التزامنا بالتهدئة مرهونٌ بمدى التزام الاحتلال بها

جيش الاحتلال يجدد قصفه في غزة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية