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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 14 مايو 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر استشهاد ثلاثة شبان في مخيم بلاطة ويعبد، والاتفاق على وقف لإطلاق النار بعد خمسة أيام من العدوان على قطاع غزة.

كما أبرزت الصحف الثلاث خبر وصول الرئيس محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة وإلقاء كلمة فلسطين، كذلك معارضة بوريل حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- ثلاثة شهداء في مخيم بلاطة ويعبد

- الرئيس يصل نيويورك للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة ويلقي خطابا هاما بالمناسبة

- اتفاق على وقف إطلاق النار

- اشتية: نرحب بالجهد المصري بالتوصل لاتفاق العدوان

- بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصل نيويورك للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة وإلقاء كلمة فلسطين

- استشهاد ثلاثة شبان من مخيم بلاطة ويعبد واصابات في الضفة

- اشتية: الاحتلال يمارس الإعدام وندعو الامم المتحدة للتدخل لوقف المجازر بحق شعبنا

- تهدئة بعد خمسة أيام من العدوان على قطاع غزة.. اشتية والشيخ رحبا بدور مصر الكبير للوصول إليها والأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيقها

- الرئاسة: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وشعبنا سيبقى صامدا ثابتا على أرضه

- وقفة في باقة الغربية للمطالبة بحرية الأسير المريض وليد دقة

- أعضاء من الكونغرس يتقدمون بمشروع قرار لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

* "الأيام":

- سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "الجهاد" واسرائيل بوساطة مصرية

- الرئيس يصل نيويورك للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة وإلقاء كلمة فلسطين

- شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة خلال عملية اقتحام فشلت باعتقال مطلوبين

- جنين: إعدام مواطن قرب "حاجز 300" بزعم محاولته طعن جندي اسرائيلي

- مركزية فتح تدعو إلى المزيد من اللحمة النضالية الميدانية

- بوريل: لن أسمح بحظر المساعدات المالية الأوروبية للسلطة الفلسطينية

#الصحف الفلسطينية

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