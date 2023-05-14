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الأسير محمد عارضة من عرابة يدخل عامه الـ22 في الأسر

الأحد 14 مايو 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير محمد قاسم أحمد عارضة (41 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عارضة بتاريخ 14/05/2002م؛ وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى.

وأشار إلى أن الأسير العارضة تمكن بتاريخ 06/09/2021 برفقة الأسرى أيهم كممجي، محمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري، وزكريا زبيدي، من انتزاع حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع، واعاد الاحتلال اعتقاله بعد أيام، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 سنوات إضافية بحقه ورفاقه الأسرى.

#محمد عارضة

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