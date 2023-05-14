غزة تعود للحياة تدريجيا بعد 5 أيام من العدوان الإسرائيلي

غزة/ سما /

عادت الأوضاع في قطاع غزة، صباح الأحد، إلى ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر يوم الثلاثاء الماضي، واستمر حتى ساعات مساء أمس السبت.

وتوصلت حركة الجهاد الإسلامي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية، بعد 5 أيام من جولة قتال خلفت 33 شهيدًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، ونحو 190 إصابة، وتدمير نحو 20 منزلًا.

وتفقد المواطنون صباح اليوم، المنازل التي هدمت وتضررت بفعل العدوان.

بينما أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتح معبري بيت حانون "إيرز" المخصص للأفراد، وكرم أبو سالم المخصص للبضائع.

فيما فتحت سواحل القطاع أمام حركة الصيد.

وعادت الدوائر الحكومية الرسمية للدوام الطبيعي، فيما ستعود المدارس للدوام الوجاهي غدًا بعد أن تتفقد الجهات المختصة المدارس من أجل سلامة الطلاب.

وفتحت بيوت عزاء للشهداء الذين استشهدوا في هذه الجولة، واستقبلت عوائلهم الليلة الماضية المئات من المواطنين ممن خرجوا للشوارع وهم يهتفون للشهداء والمقاومة.