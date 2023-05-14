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إصابة شاب واعتقال منفذي عملية حوارة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

الأحد 14 مايو 2023 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب واعتقال منفذي عملية حوارة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس



رام الله / سما /

أصيب شاب، صباح الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الأطراف، ونقل إلى مستشفى رفيديا للعلاج.

فيما ذكرت مصادر طبية، أن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع نحو 20 إصابة بالاختناق بالغاز.

وتسللت قوة خاصة للبلدة، وحاصرت منزلًا قبل أن تقتحمه وتعتقل شابين.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن قوة عسكرية اعتقلت فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار عند حاجز حوارة قبل شهر ونصف ما تسبب بإصابة 3 جنود إسرائيليين.

وأكد بيان لجهاز الشاباك الإسرائيلي، اعتقالهما وهما إياد التكروري ومصعب مضهر

وكانت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تبنت العملية آنذاك.

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