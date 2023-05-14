الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا وجافا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.