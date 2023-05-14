ترحيب فلسطيني ودولي باتفاق وقف اطلاق النار

غزة/سما/

أشاد الرئيس محمود عباس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة اخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال الرئيس إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وحيا الرئيس أبناء شعبنا الصامد والصابر والمرابط، وترحم على ارواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع.

اشتية: نرحب بالجهد المصري بالتوصل لاتفاق وقف العدوان وحقن دماء شعبنا

و رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، بالجهد الذي بذلته الشقيقة مصر، وجميع الشركاء من الأشقاء والأصدقاء، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحقن دماء شعبنا التي سفكت بآلة الحرب الإسرائيلية التي خلّفت الدمار والخراب، وتسببت بقتل عشرات الأبرياء من الأطفال، والنساء، والشيوخ، الذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم، وإصابة المئات بجراح.

ووجه اشتية التحية لأهلنا في قطاع غزة؛ على ما قدموه من تضحيات جسام، مقدما العزاء لعائلات الضحايا، ومؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين.

وطالب اشتية الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم، وممارسة انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا في جميع المدن، والبلدات، والقرى والمخيمات، في الضفة الغربية، والتوقف عن اقتحامها، وقصف منازل المواطنين فيها ومصادرة أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم، ووقف تسليح المستوطنين الذين يمارسون جرائم الحرق والمحو والإبادة الجماعية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية لشعبنا من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأوعز اشتية إلى وزارة الصحة، وجميع وزارات الاختصاص؛ لتقديم المستلزمات الطبية، والمساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع.

الشيخ يرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة

و رحب أيضا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم السبت، "نرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة. ونتوجه بالشكر الكبير لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول الى هذا الاتفاق، كما ونشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمجد لشعبنا".

قطر والولايات المتحدة ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار

رحب وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستعرضا هاتفيا التعاون الثنائي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، يوم السبت، ناقشا خلاله آخر التطورات في أفغانستان، والتصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية.

كما توجه رئيس الوزراء القطري بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية على جهودها التي دعمت المساعي الإقليمية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل، أجرى وزير خارجية قطر اتصالا هاتفيا، اليوم أيضا، مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية من أجل التهدئة.

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن إدانة دولة قطر للقصف الإسرائيلي على المنشآت المدنية والمنازل في غزة، وترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه اليوم.

وينسلاند يرحب ويدعو لدعم سبل العيش بقطاع غزة

ورحب أيضا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بإعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة بغزة والاحتلال الإسرائيلي.

ودعا وينسلاند جميع الأطراف للاستعادة الفورية لوصول المساعدات الإنسانية والاقتصادية ودعم سبل العيش بقطاع غزة.

مسيرات في غزة مع بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار

وتظاهر الفلسطينيون في غزة، مساء السبت، احتفالا بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد 5 أيام من العدوان المستمر على القطاع.

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 22:00 (19:00 تغ)، خرج مئات الفلسطينيين في مسيرات عفوية في جميع أنحاء القطاع احتفالا بذلك.

وشهدت المسيرات رفع الأعلام الفلسطينية، وترديد تكبيرات، كما جابت مسيرات للسيارات والدراجات النارية وسيارات الدفاع المدني والإسعافات شوارع القطاع الرئيسية.

دخل وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء السبت، بعد اتفاق جرى بوساطة مصرية.













