حماس تعقب على وقف إطلاق النار

غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" أن المقاومة وعبر غرفة العمليات المشتركة كانت الأمينة على الدم الفلسطيني وفرضت على الاحتلال المعادلات ولم تمرر جرائمه دون رد.

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي مساء السبت، بعد فرض سريان وقف إطلاق النار، إن "الغرفة المشتركة أدارت عملية ثأر الاحرار بشكل موحد وبسلوك عملياتي متقدم يراعي تطورات المعركة في مراحلها".

وأضاف أن "وحدة الميدان أفشلت كل محاولات الاحتلال في التفريق بين أبناء الشعب الواحد" .

وتابع: "نحيي غرفة العمليات المشتركة بكل مكوناتها من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل العمل المقاوم ونقدر عاليًا هذا الأداء الميداني الموحد من الجميع".

وحيا "أرواح شهداء معركة ثأر الأحرار، ونخص شهداء قيادة سرايا القدس الميامين".

وقدر عالياً الالتفاف الشعبي الكبير في كل الساحات حول المقاومة وخياراتها التي شكلت سنداً حقيقيا للفعل المقاوم.

وشدد على أن مقدسات شعبنا في القدس والمسجد الاقصى ستظل عنوان لنضالنا ضد الاحتلال، ومواجهة جرائمه ضد الارض والانسان الفلسطيني.