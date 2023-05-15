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تنويه مهم حول دوام المدارس والمؤسسات الحكومية بغزة

السبت 13 مايو 2023 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه مهم حول دوام المدارس والمؤسسات الحكومية بغزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استئناف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ورياض الأطفال في محافظات غزة اعتباراً من صباح يوم الإثنين 15/5/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن فرق الوزارة والمديريات ستقوم يوم غدٍ الأحد وبالتنسيق مع الجهات المختصة بفحص المباني المدرسية للتأكد من سلامتها وجهوزيتها لاستقبال الطلبة.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لعوائل الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، كما تتمنى الشفاء العاجل للجرحى والسلامة لأبناء شعبنا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عودة الدوام في المؤسسات الحكومية والوزارات إلى طبيعته يوم غد الأحد، باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها بعد غد الإثنين، للحفاظ على أبنائنا الطلبة والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له مساء السبت، أن كافة المؤسسات الحكومية ستشرع من يوم غد بتنفيذ خطة العمل للانتهاء من حصر الأضرار وترميم البنى التحتية، وإغاثة المتضررين جراء العدوان.

وقال:" لقد سطّر شعبنا الفلسطيني على مدى الأيام الماضية منذ بداية العدوان، ملحمة بطولية جديدة في وجه الاحتلال وترسانته العسكرية وعدوانه الغاشم على القطاع".

وأضاف "وفي وجه هذا العدوان الاحتلالي كانت الملحمة الفلسطينية البطولية والتي كان في مقدمتها شعبنا البطل وضمن جنودها طواقمنا الحكومية والخدماتية التي قامت بأداء مشرف في حماية وتعزيز جبهتنا الداخلية، وحفظ ظهر المقاومة، والتعامل مع آثار العدوان، والاستمرار في تقديم الخدمات لمواطنينا، رغم شح الموارد وانعدام الإمكانات جراء إغلاق المعابر، ولن ينتهي هذا الدور مع توقف العدوان، حيث نبدأ بعدها مرحلة جديدة من أداء الواجب" .

وحيا البيان "شعبنا ونبارك صموده في وجه غطرسة المحتل، وإذ نتوجه بأسمى معاني الفخر والاعتزاز لشعبنا، فإننا نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والصبر الجميل لكل المكلومين والمتضررين جراء العدوان.

وتوجه بالشكر والتحية لجميع أبناء شعبنا، ممن هبّوا لمساندة الأطقم الحكومية في التعامل مع اثأر العدوان، وساهموا في انتشال الشهداء وإسعاف المصابين وإغاثة المتضررين جراء القصف.

كما حيا كافة "طواقمنا الحكومية، التي أدت الواجب، ونعاهد شعبنا أننا لن نتوقف عن خدمتكم، وسنواصل مسيرة العمل دون كلل أو ملل وصولا إلى إعادة إعمار ما دمره العدوان ورفع آثاره"

#غزة

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