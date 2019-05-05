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تقرير: وقف والعدوان على غزة يبدأ الساعة العاشرة ليلا

السبت 13 مايو 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: وقف والعدوان على غزة يبدأ الساعة العاشرة ليلا



غزة/سما/

قدمت مصر اليوم، السبت، مقترحا جديدا لإسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن المقترح مغاير عن سابقه بالأمس.

وبحسب ما أوردت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصادر، فإن المقترح الجديد يتضمن وقف قتل المدنيين وقصف منازلهم.

وأوضحت المصادر نفسها أن حركة "الجهاد الإسلامي" وافقت بشكل مبدئي على المقترح الجديد، فيما لم ترد إسرائيل عليه حتى الآن.

وأفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" وافقتا على وقف إطلاق النار بموجب المقترح الجديد الذي قدمته مصر في وقت سابق السبت.

وبحسب المصادر، فإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة ليلا.

ويتضمن المقترح المصري الجديد وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لوكالة سما الاخبارية أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء اليوم.

يتبع..

#غزة

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