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الجبهة الداخلية: خروج الأجانب من غزة طبيعي

السبت 13 مايو 2023 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الداخلية: خروج الأجانب من غزة طبيعي



غزة/سما/

أكدت إدارة الجبهة الداخلية بقطاع غزة اليوم السبت 13/5/2023، أن مغادرة عدد من الأجانب قطاع غزة يأتي في السياق الطبيعي وجاء بناء على طلبهم.

وأفادت أن المغادرين هم من الزائرين والذين لهم عمل مؤقت، وعلقوا داخل القطاع بعد إغلاق المعابر من قبل الاحتلال، وقد سمح الاحتلال بمغادرتهم اليوم، ولا زال عدد آخر من الأجانب متواجد داخل القطاع.

فيما أوضح، مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن غالبية الأجانب الذين بدأوا بمغادرة قطاع غزة كانوا قادمين في مهمات عمل لأيام معدودة قبل بدء العدوان، ورفض الاحتلال عودتهم بسبب إغلاق المعابر ولم يسمح لهم بالمغادرة إلا اليوم.

#غزة

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