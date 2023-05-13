رشقات صاروخية مكثفة من غزة تجاه الأراضي المحتلة..ولأول مرة صفارات الانذار تدوي في أوفاكيم

غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم، رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية صوب مدن ومستوطنات الأراضي المحتلة.

وذكر الاعلام العبري أن وابلا من 20 صاروخ أطلق إلى الجنوب في آخر دقيقة.

ودوت صفارات الانذار في مستوطنات نتيفوت وبيت هجداي ومفلاسيم والعين الثالثة وكرم أبو سالم ويزراعم وكفار سعد وكفار عزة وزمرات ومفتاحيم وكيسوفيم ولأول مرة في مستوطنة أوفاكيم.

وذكرت قناة كان العبرية: "لأول مرة منذ بداية التصعيد، صفارات الإنذار تدوي في أوفاكيم في النقب الغربي، فيما أشارت وسائل اعلام عبرية أن آخر مرة تم فيها سماع صافرات الإنذار في أوفاكيم كان في مايو 2021.



وأفادت مصادر عبرية بأن جلسة تقييم للوضع الأمني بقيادة نتنياهو وغالانت ورؤساء المؤسسة الأمنية، بدأت منذ وقت قصير تزامنا مع الغارات في غزة وإطلاق الرشقات الصاروخية.