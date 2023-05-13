حماس : عامل الزمن لن يكون إلا لمصلحة المقاومة

غزة/سما/

قال القيادي في حركة "حماس" مشير المصري، اليوم السبت، إنّ "رهان العدو على طول المعركة خاسر، فعامل الزمن لن يكون إلا لمصلحة المقاومة".

وأضاف المصري للميادين، أنّ "العدو لن ينعم بالأمن ما لم ينعم به شعبنا، ودماء القادة الشهداء هي التزام المقاومة الموحّد".

وأكّد أنّ "كلمة الفصل ستكون للمقاومة، ويدها الموحّدة الثقيلة عبر غرفة العمليات المشتركة، وستضرب العدو بلا هوادة".

بدوره، قال المتحدث باسم "حماس"، محمد حمادة، إنّ "استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا الفلسطيني من خلال قصف الآمنين في بيوتهم في غزة، وارتكاب المجازر في الضفة، يثبّت حقيقة النزوع الإجرامي لدى هذا الاحتلال".

وأضاف حمادة أنّ "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، إلى جانب المقاومة من قطاع غزة هو الكفيل بردع الاحتلال وقطع يده عن الاستمرار في هذا التغوّل".

هذا وتوعّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بتجديد القصف للمدن المحتلة تأكيداً لاستمرار المواجهة و"ثأر الأحرار"، مشيرةً إلى أنه "أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة، فإنّ المقاومة الفلسطينية ستجدّد قصفها الصاروخي على المستوطنات الإسرائيلية".

ولليوم الخامس على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه العسكري على قطاع غزة، إذ استهدف طيرانه منازل وشققاً سكنية، شمال ووسط وجنوب القطاع، موقعاً عدد من الشهداء والجرحى.