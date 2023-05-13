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إصابات في قصف إسرائيلي على بيت حانون ورفح

السبت 13 مايو 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في قصف إسرائيلي على بيت حانون ورفح



غزة/سما/

 أصيب ثلاثة مواطنين على الأقل، بجروح، أحدهم خطيرة، في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، على بيت حانون شمال قطاع غزة ورفح جنوبا.

وأفاد مصادر محلية نقلا عن مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بوصول إصابتين بشظايا صاروخ استهدف أرضا قرب محطة حمودة على مدخل بيت حانون.

وأصيب شاب كان يستقل دراجة هوائية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار في مدينة رفح جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.

في السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء اليوم، سلسلة غارات مكثفة على منازل وأراضي زراعية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد  شهود عيان بأن طائرة حربية قصفت بثلاثة صواريخ أرضاً زراعية خلف مقر الهلال الأحمر في منطقة عزبة عبد ربه بجباليا شمال القطاع، وأحدثت حفرة عميقة في المكان، إضافةً إلى استهداف أرض ثانية بصاروخين في منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، وثالثة غرب مدينة غزة بصاروخين، وأخرى غرب بلدة بيت لاهيا بنحو خمسة صواريخ.

واستهدف الطيران الحربي بثلاثة صواريخ ونحو أربع قذائف من الدبابات أراضي زراعية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وتسبب بحفر عميقة وأضرار جسيمة في المنطقة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي مستهدفا منازل وشققا سكنية وممتلكات المواطنين وأراضي زراعية، في مختلف مناطق القطاع، فيما بلغت حصيلة الشهداء 33 شهيدا وأكثر من 150جريحا غالبيتهم أطفال ونساء.

#غزة #بيت حانون #رفح

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