تظاهرتان في لندن وباريس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

عواصم /سما/

شارك المئات من أبناء جاليتنا والجاليات العربية والإسلامية، وبريطانيون وفرنسيون، اليوم السبت، في تظاهرتين، تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على شعبنا.

وحمل المشاركون خلال التظاهرتين في العاصمتين: البريطانية لندن، والفرنسية باريس، العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وقتل الأبرياء، ودعوا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

يذكر أن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، بغلت 33 شهيداً (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا.

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