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تشييع جثماني الشهيدين مشه والأعرج في مخيم بلاطة

السبت 13 مايو 2023 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثماني الشهيدين مشه والأعرج في مخيم بلاطة



نابلس/سما/

 شيعت جماهير شعبنا، اليوم السبت، جثماني الشهيدين سائد مشه (32 عاما) ووسيم الأعرج (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، ومن ثم إلى مسجد عبد الرحمن بالمخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، ومنه إلى منزلي عائلتيهما في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

وردد المشيعون الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وكان مشه والأعرج قد استشهدا صباح اليوم بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما خلال اقتحامها مخيم بلاطة ومحاصرة منزل، كما أصيب خلال الاقتحام ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

#نابلس

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