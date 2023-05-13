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الاحتلال يمدد خطة إجلاء "غلاف غزة " حتى الثلاثاء المقبل

السبت 13 مايو 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد خطة إجلاء "غلاف غزة " حتى الثلاثاء المقبل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، تمديد خطة إجلاء سكان مستوطنات "غلاف غزة"، حتى يوم الثلاثاء.


ومنذ بداية جولة التصعيد الحالية، شرعت سلطات الاحتلال في نقل الآلاف من مستوطنات الجنوب إلى فنادق في وسط وشمال البلاد، في وقت تطلق فيه المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية على مستوطنات الغلاف، ردا على شن غارات إسرائيلية مدمرة على القطاع.

وأفادت مصادر عبرية بأنه تم إجلاء أكثر من 12 ألف مستوطن عن غلاف غزة حتى الآن.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "مددت وزارة الحرب الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء برنامج إجلاء سكان غلاف غزة من منازلهم، والذي يسمح للسكان بأخذ استراحة في بيوت الضيافة في جميع أنحاء البلاد".



ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.


وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.

#مستوطنات #غلاف غزة

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