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سرايا القدس تستهدف مواقع حساسة للاحتلال بصواريخ موجهة شرق غزة

السبت 13 مايو 2023 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تستهدف مواقع حساسة للاحتلال بصواريخ موجهة شرق غزة



غزة/سما/

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، استهدافها مواقع حساسة للاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة بصواريخ موجهة حققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدها بسلام".

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قصف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي ضمن عملية "ثأر_الأحرار".

#غزة #سرايا القدس

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