"التعليم" بغزة: سنتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات

غزة/سما/

قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ضوء المستجدات، وذلك في ظل عدوان الاحتلال المستمر على القطاع لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت في بيان أن قرارها سيكون بما يضمن استقرار النظام التعليمي ومصلحة الطلبة.

ودعت جميع المدارس، والمعلمين، والطلبة وأولياء أمورهم إلى اعتماد المنصات الرسمية التابعة للوزارة كمصدر وحيد للمعلومات والتعميمات الصادرة عن الوزارة، وعدم التعاطي مطلقاً مع ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكرت الوزارة تواصل العدوان على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الطلبة والعاملين، وإلحاق أضرار مادية في عدد من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة المستمر منذ عدة أيام ونحن على أعتاب نهاية العام الدراسي.

وقدمت شكرها لجميع المدارس والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات المستمرين في أداء واجبهم في ظل الظروف الراهنة من التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم النفسي والتربوي والتعليمي اللازم.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم للاستفادة من المحتوى التعليمي في بوابة روافد التعليمية وقناتيها: الأرضية، وعبر اليوتيوب، وكذلك إذاعة التربية والتعليم وصفحتها على الفيسبوك، كما دعتهم إلى الاستفادة من خدمات الدعم النفسي التي يقدمها المرشدون التربويون عبر التواصل على الأرقام التي نشرتها أقسام الإرشاد والتربية الخاصة التابعة للمديريات.