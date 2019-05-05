قوات الاحتلال تواصل استهداف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتشويه عمله

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه يتابع باستياء شديد ما نشر على صفحة المنسق- الصفحة الإلكترونية الرسمية لمنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك التصريحات الصادرة عن الناطق باسم تلك القوات، وما تم توظيفه من اقتباسات مجتزأة ومبتورة من بيان صدر عن المركز يوم الخميس الماضي الموافق 11 مايو 2023، في إطار متابعته للتطورات المتعلقة بالعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي. *وفي ضوء هذا التشويه والاجتزاء لعمله، يوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يلي:* [▪️] أولاً: ليست هذه المرة الأولى التي تسيء فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي توظيفها المبتور والانتقائي لما يصدر عن المركز، إنما هي جزء من حملة التحريض التي يتعرض لها المركز على مدى سنوات من قبل دولة الاحتلال ومنظمات يمينية إسرائيلية لتشويه سمعته والمس بعمله المهني، ضمن حملة منظمة لنزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان واستهدافها بصورة مباشرة. [▪️] ثانياً: من المفارقة أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإساءة استخدام وتوظيف ما يصدر عن المركز للتباكي على أطفال غزة، في الوقت الذي تواصل فيه حملتها المحمومة على المركز واتهامه بـ"الإرهاب" و "ارهابيون في بدل" والارتباط بـ "منظمات إرهابية" وبـ "شن حرب قانونية"، وهو جزء من مجهودها الحربي ضد الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تواصل أعمال القصف والاستهداف المباشر والعمدي للمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء، على مدار الساعة، ودونما اكتراث لمبادئ التناسب والتمييز والضرورة الحربية، وهو ما يرتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق قواعد القانون الدولي. [▪️] ثالثاً: أن الاقتباسات المنسوبة للمركز تتعلق بعدد من الحالات التي قام بتوثيقها، حيث يشير بيان المركز بكل وضوح أن التحقيقات فيها ما تزال جارية وليست نهائية. وفي هذا الصدد يذكر المركز بجريمة قصف وقتل مجموعة من الأطفال في مقبرة جباليا خلال عدوان 2021 وتنصل قوات الاحتلال منها، وأن المركز قد أجرى تحقيقات وافية فيها بالتعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة، حيث كشفت التحقيقات النهائية أن قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الجريمة. [▪️] رابعاً: يشدد المركز على عمله المهني والمستقل وعلى مصداقيته العالية على المستويين المحلي والدولي، وأنه يقوم ببناء ملفات قانونية في كل الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية وغير ذلك من الأعمال القانونية، نيابة عن الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وفي سبيل تحقيق المساءلة والملاحقة القانونية لقادة الاحتلال الاسرائيلي. [▪️] خامسأ: يؤكد المركز على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح حتى نيل حقوقه المشروعة وانهاء الاحتلال و إقامة دولته المستقلة.