سلطة الطاقة بغزة: محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل الاثنين المقبل

غزة/سما/

قالت سلطة الطاقة بغزة "إن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل ظهر الاثنين القادم، بسبب نفاذ الوقود وبهذه الحالة ستعتمد غزة على خطوط كهرباء القادمة من الاحتلال فقط".

وحذرت الطاقة في بيان صحفي السبت، من كارثة إنسانية وبيئية جراء وقف إمدادات الوقود إلى غزة تمامًا منذ الثلاثاء الماضي بسبب إغلاق المعابر.

وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العالج لإلزام الاحتلال وإدخال كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

ولفتت إلى أنه ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة انخفض إنتاج محطة الكهرباء إلى حوالي 45-48 ميجاوات.

ولليوم الخامس على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانًا همجيًا على القطاع، أسفر عن استشهاد 33 مواطنًا بينهم (6 أطفال و3 سيدات)، وإصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والأراضي الزراعية.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة لليوم الخامس، وتمنع إدخال البضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة التي باتت مهددة بالتوقف.