المقاومة تقصف روحوبوت واسدود ونتيفوت وغلاف غزة باكثر من 100 صاروخ ..

القدس المحتلة/ سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم السبت 13/5/2023 ، وابلاً كبيراً من الصواريخ صوب البلدات المحاذية للقطاع وبلدات اسدود ويبنا وقطرة وةحوبوت في ضربات وصفت بالأكبر منذ بداية دولة التصعيد الحالية.

ووفقا للاعلام العبري فان قرابة 100 صاروخ أطلقت صوب مستوطنات الغلاف في الضربة الحالية. قال الكاتب اليؤور ليفي في صحيفة يديعوت اليوم السبت 13/5/2023 ، ان دفعة الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية هي الأثقل منذ بداية الجولة الحالية.

ومن جانبها قالت الإذاعة الإسرائيلية: إن الدفعة الجديدة من الصواريخ غير مسبوقة واستهدفت مناطق بعيدة فيما لم تفعيل صفارات الانذار رغم تصدي القبة الحيديدة للصواريخ فوق منطقة غوش دام.

وكانت صفارات الانذار دوت في روحوبوت وعسقلان وإسدود وغان يفنه ونتسان ومفطاحيم وافشالوم وديكل

ضربات المقاومة تأتي بعد بيان مقتضب لسرايا القدس أكدت خلال على نيتها قصف البلدات الصهيونية ، وجاهزيتها والمقاومة لمعركة طويلة .