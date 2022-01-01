إصابة أربعة اشخاص في سقوط صواريخ المقاومة على غلاف غزة

غزة / سما /

اعترفت سائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت ، بإصابة أربعة اشخاص 2 منهم بحالة خطيرة جراء سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة "شوكيدا" في غلاف غزة.

وقال مراسل القناة هليل بيتون 14 العبرية: "تم إصابة ثلاثة م 2 منهم بحالة خطيرة بقصف صاروخي للمقاومة الفلسطينية على مستوطنة "شوكداه" بغلاف غزة".

وأضاف بيتون: حالات المصابين في شوكداه التي وصلت لمستشفى سوروكا جراء الصواريخ 2 خطيرة و 1 متوسطة".

وفي وقت لاحث زعم جيش الاحتلال ان المصابين هم من همال قطاع غزة.

وتابع قائلاً: "هناك إصابة أخرى رابعة لمستوطن في سقوط الصواريخ على مدينة "نتيفوت" في نتطقة النقب الغربي".

وكانت وجهت سرايا القدس رشقة صاروخية كبيرة ومركزة لمستوطنات غلاف غزة وأسدود وعسقلان؛ رداً على استشهاد القائد الكبير إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس.