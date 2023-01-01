قائد فيلق القدس سنواصل دعم المقاومة بفلسطين حتى زوال اسرائيل

وكالات / سما/

شدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، أن إيران تدعم ‏محور المقاومة الفلسطينية حتى تزول إسرائيل بشكل كامل.‏

جاء ذلك خلال كلمة لإسماعيل قآني خلال الاحتفال بالمراسم السنوية الـ14 "لأدب الجهاد والمقاومة"، وذكرى تأسيس قوات فرقة "فاطميون" للدفاع عن المقدسات، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتابع مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الشباب الفلسطينيين ينفذون في بعض الأيام 30 عملية في الضفة الغربية، مؤكدا أن"مراكز أبحاث الأعداء تعترف أيضا بأن المقاومة أصبحت معيار النجاح، على العكس من الماضي عندما كانت تعتبر الأسلحة والمعدات معيار النجاح".

وقال: "لقد أخذت كلمة المقاومة معنى جديدا، في ظل وجود الشهداء الذين دافعوا عن المراقد المقدسة، وحلم الإمام الذي كان تشكيل التعبئة في العالم الإسلامي، قد أصبح حقيقة مع تشكيل هذه التيارات، وكذلك جبهة المقاومة في لبنان واليمن وسوريا، ووصلت إلى نقطة بحيث أن فصائل المقاومة في فلسطين تنفذ في بعض الأيام أكثر من 30 عملية في الضفة الغربية وجعلت كيان الاحتلال يشعر بالعجز".

وأردف: "من أجل دعم الشباب الفلسطيني، ندعم هذا المحور القوي البطل بقدر ما نستطيع، قولا وفعلا، ونعمل معا حتى زوال كامل الكيان الصهيوني".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.