حماس: شعبنا سيواصل طريق الحرية مهما بلغت التضحيات

غزة / سما/

اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الهمجي عبر قصف منازل الآمنين في قطاع غزة وقتل المواطنين في مخيم بلاطة في نابلس، بالضفة المحتلة ونشر إرهابه على كل الأرض الفلسطينية، سلوك نازي.

وأكد قاسم، في تصريح وصل سما اليوم السبت أن وقف هذا السلوك يكون بتصعيد أشكال المقاومة كافة وفي كل الساحات، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

وبين أن الشعب الفلسطيني في كل الساحات يدفع ضريبة حريته واستقلاله وكرامته، وسيواصل طريقه مهما بلغت التضحيات، ولا خيار أمامه إلا مواصلة قتال الاحتلال.