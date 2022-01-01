  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباحث غزة توقف شخصاً طلب من المواطنين إخلاء منازلهم

السبت 13 مايو 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث غزة توقف شخصاً طلب من المواطنين إخلاء منازلهم



غزة / سما /

أوقفت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في الشرطة بغزة، اليوم السبت، شخصًا لإثارته البلبلة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقيامه بالاتصال على أحد المواطنين والطلب منه إخلاء منزله تمهيدًا لقصفه.

وقالت المباحث العامة، في بيانٍ لها: "إنّها وفور تلقي الإشارة وبالمتابعة الفنية والميدانية تم الوصول إلى الشخص المتصل، وعلى الفور تم ضبط المدعو (ع، ع)، وباستجوابه أقر بما نسب إليه، مفيدًا بأن الاتصال من باب "المزاح".

وأضافت: "أنّها أوقفت الشخص المذكور ومصادرة الهاتف المحمول، وإحالته وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية وفقًا للأصول".

وأهابت المباحث العامة بالشرطة بجميع المواطنين إلى إعلاء روح المسؤولية الوطنية والمجتمعية، داعيةً إلى مزيد من التكاتف وتجنب أية تصرفات من شأنها إثارة البلبلة وإرباك الجبهة الداخلية.

وحذرت من أنها تتابع أية إشارات بتصرفات مخالفة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

#مباحث غزة #المواطنين #غزة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: اغتيال مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس إياد الحسني

من هو القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحسني؟

الجهاد الإسلامي توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي

صحيفة: مصر تطرح ورقة تفاوض مُعدلة بين الاحتلال و الجهاد الإسلامي

نتنياهو يدرس مقترح مصري لوقف إطلاق النار.. النخالة: مستمرون حتى يقبل العدو بشروطنا

طائرات الاحتلال تدمر منزلين في غزة وبيت حانون (صور وفيديو)

الاحتلال يعلن فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على غزة

الأخبار الرئيسية

صواريخ

سرايا القدس تُعلنها: سنجدد قصفنا الصاروخي للمدن المحتلة..

القناة 13: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة بالأمس

إياد الحسني

شاهد.. آخر كلمات الشهيد إياد الحسني لعناصر ومقاتلي سرايا القدس

اقتحام

بالفيديو.. شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة

هدنة

وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث وساطة وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية