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الإعلام الحكومي ينشر تفاصيل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

السبت 13 مايو 2023 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي ينشر تفاصيل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة



غزة / سما /

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت، حصبلة المباني السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل. 

وقال الإعلام الحكومي بغزة في تصريح صحفي: "15 سكنا تم تدميرهم بالكامل ما مجموعة 51 وحدة سكنية ، وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 غير صالحة للسكن".

وأضاف الإعلام الحكومي: "عدد الشهداء جراء العدوان بلغ حتى الآن 33 شهيداً، 30% منهم من النساء والأطفال، وإصابة 147 مواطناً، 60% منهم نساء وأطفال".

وتابع: "بلغت القيمة التقديرة الأولية للخسائر جراء العدوان على غزة، قرابة 5 مليون دولار، القطاع الزراعي تعرض جراء العدوان لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 مليون دولار، جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية".

ونوه الإعلام الحكومي إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت مساعدات إغاثية ونقدية عاجلة لقرابة 100 أسرة فقدت منازلها، ووفرت بدل إيجار وسكن مؤقت لهذه العائلات.

وذكر: "تلقى الرقم الوطني 109 أكثر من 5020 اتصالاً على مدى الأيام الماضية وتم تحويلها لجهات الاختصاص للمتابعة وعمل اللازم"، مكملًا: "الدفاع المدني نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية 40 مهمة عمل ميدانية".

#الإعلام الحكومي #غزة #المباني السكنية

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