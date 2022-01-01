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اشتية يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف جرائم إسرائيل في غزة والضفة

السبت 13 مايو 2023 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف جرائم إسرائيل في غزة والضفة



رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم السبت ، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، والضفة الغربية، والتي يذهب ضحيتها العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وجاءت تصريحات اشتية تعقيباً جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة صباح اليوم؛ والتي ذهب ضحيتها الفتى وسيم الأعرج "19"عاما، والشاب، سائد مشة "32" عاما ما هي إلا امتداد للجرائم المرتكبة ضد أهلنا في القطاع لليوم الخامس على التوالي، مثلما هي امتداد للجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق شعبنا خلال نكبة عام48.

ودعا اشتية في تصريح صحفي له، للعمل على تفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

وتقدم من ذوي الشهداء في بلاطة وقطاع غزة، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

#اشتية #غزة

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