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الاوقاف بغزة: الاحتلال يستهدف القبور بغزة

السبت 13 مايو 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استهداف الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة مقبرة بيت لاهيا في محافظة الشمال، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها، مشيرةً إلى أن استهداف المقابر يُعد مؤشرًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة الأموات.

وأضافت : " ليس بغريب على الاحتلال الذي يرتكب جرائم حرب يومية بحق الشعب الفلسطيني ويستهدف بطائراته وأسلحته الثقيلة الأطفال والنساء والشيوخ والمنازل الآمنة أن يرتكب جريمة أخرى بحق الأموات في قبورهم".

وطالبت الأوقاف الأمتين العَربية والإسلامية وجميع أحرار العالم بالتحرك العاجل من أجل نصرة فلسطين وشعبها ومساجدها ومقدساتها، كما طالبت علماء الأمة وخطباءها بأخذ دورهم الحقيقي في نصرة الشعب الفلسطيني.

#وزارة الاوقاف #القبور #غزة

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