فتوح يدين جريمة اعدام شهيدي بلاطة ويطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

رام الله / سما /

طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتحقيق في جرائم الاغتيالات والإعدامات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا، وآخرها بحق الشهيدين سائد مشة، وعدنان الأعرج، في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال فتوح، في بيان، صدر اليوم السبت، إن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب، داعيا تلك المؤسسات إلى فضح أكاذيب وادعاءات جيش الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام.

وطالب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بإرسال فرق تحقيق للوقوف على حجم الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها حكومة نتنياهو وقادة جيشه.