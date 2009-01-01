  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" تنعى الشهيدين مشة والأعرج في مخيم بلاطة شرق نابلس

السبت 13 مايو 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الشابين سائد مشة، وعدنان الأعرج، اللذين استشهدا، اليوم السبت، بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه على مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، إن عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية لن يجدي نفعا في إطفاء جذوة نضال شعبنا الوطني، محذرة حكومة الاحتلال من تداعيات جرائمها وإرهابها، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن مآلات الأوضاع.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة إلى التدخل الفوري، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

#نابلس #فتح #سائد مشة #عدنان الأعرج

الأكثر قراءة اليوم

غزة: اغتيال مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس إياد الحسني

من هو القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحسني؟

الجهاد الإسلامي توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي

صحيفة: مصر تطرح ورقة تفاوض مُعدلة بين الاحتلال و الجهاد الإسلامي

نتنياهو يدرس مقترح مصري لوقف إطلاق النار.. النخالة: مستمرون حتى يقبل العدو بشروطنا

الاحتلال يعلن فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على غزة

سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85".. جيش الاحتلال: المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى

الأخبار الرئيسية

صواريخ

سرايا القدس تعلنها: سنجدد قصفنا الصاروخي للمدن المحتلة

القناة 13: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة بالأمس

إياد الحسني

شاهد.. آخر كلمات الشهيد إياد الحسني لعناصر ومقاتلي سرايا القدس

اقتحام

بالفيديو.. شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة

هدنة

وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث وساطة وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية