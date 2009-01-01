الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين بينهم سيدات على حاجز حوارة

نابلس / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المواطنين، بينهم سيدات، على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المقام على الشارع الرئيس الذي يربط نابلس بمدن جنوب الضفة الغربية، أجبرت عددا من المواطنين على الترجل من المركبات، وقامت باحتجازهم.

وأوضحوا أن من بين المحتجزين سبع سيدات على الأقل، شوهدن يقفن في منطقة قريبة من الحاجز.

وقد استشهد شابان، صباح اليوم، فيما أصيب آخرون بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، فضلا عن احتراق منزل تمت محاصرته، في محاولة لاعتقال عدد من الشبان بداخله.