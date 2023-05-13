بحر: وحدة المقاومة كفيلة بصد العدوان وزوال الاحتلال

غزة / سما /

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بغزة، أحمد بحر، إن وحدة المقاومة الفلسطينية عبر غرفة عملياتها المشتركة كفيلة بالتصدي للعدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا في قطاع غزة.

وثمن بحر في تصريح صحفي اليوم السبت، التفاف جميع أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله حول خيار المقاومة المشروعة، التي تتصدى للعدوان المجرم والمستمر على شعبنا، وتفشل أهداف الاحتلال الخبيثة لتركيع شعبنا وكسر إرادته.

وأكد أن المقاومة هي طريق العودة وزوال الاحتلال، وهي الخيار الوحيد الذي أثبت نجاعته مع الاحتلال الذي يوغل بكل غدر في دماء شعبنا..

واستنكر صمت المجتمع الدولي المطبق تجاه جرائم الاحتلال البشعة بحق شعبنا، داعيا للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والتي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.

وطالب بعزل الاحتلال دولياً وفرض عقوبات عليه ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة خصوصا قتل الأطفال والنساء، موضحاً أن العدوان كشف أمام العالم وجه الاحتلال الفاشي والإرهابي، مما يستوجب عقابه.

وطالب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم الشعب الفلسطيني، وبذل كل الجهود الكفيلة بردع جرائم الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق شعبنا ومقدساته.

وترحم على شهداء شعبنا الفلسطيني الذين سطروا أروع نماذج البطولة والفداء، مؤكدا أن دماءهم الزكية هي وقود ثورة شعبنا المستمرة حتى التحرير.