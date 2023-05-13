"أونروا" تصدر تحديثًا حول طبيعة عمل مراكزها الصحية في غزة

غزة / سما /

أصدرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة، اليوم السبت، تحديثًا حول طبيعة عمل مراكزها الصحية وتقديم خدماتها خلال اليوم.

وقالت وكالة الغوث في بيان لها، إن الخدمات لليوم 13 مايو 2023 كما يلي:

1. تقرر التحوّل إلى التعليم عن بُعد، كإجراء مؤقت، ابتداء من اليوم السبت، ومن خلال منصة التعلم الإلكترونية .

2. يبقى مركز النور للمكفوفوين بصرياً مغلقة وكذلك مراكز التدريب المهنية تبقي مغلقة لهذا اليوم.

3. تبدأ المراكز الصحية التابعة للأونروا بالعمل من الساعة 8:30، بحيث تقوم بتقديم الخدمات الأساسية لجمهور اللاجئين بما في ذلك:

- صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة.

- متابعة حالات الحمل عالية الخطورة داخل المراكز الصحية.

- فيما يتعلق بالحالات غير الخطرة، سيتم متابعتها عن طريق الهاتف .

- تقديم الخدمة الصحية اللازمة لما بعد الولادة التي تتضمن الأم و الطفل.

- التطعيمات للأطفال.

- علاج حالات الأسنان الحادة و الطارئة.

- تقديم خدمات المختبرات الطارئة.

- تقديم الرعاية الطبية في المراكز للحالات ذات الأعراض الحادة والشديدة.

- كما ستتوفر خدمة التطبيب عن بُعد، والتي يمكنهم الوصول إليها من خلال الرقم المجاني: 1800444666 وذلك لطلب المشورة الصحية في الحالات ذات الأعراض الطفيفة و المتوسطة لتقليل تعرض الجمهور للخطر.

4. تستمر أعمال صحة البيئة في المخيمات، بحيث تبدأ الساعة 8:30 صباحاً.

5. استمرار عمل حراسة وأمن منشآت الأونروا، وكذلك تشغيل آبار المياه.

6. تُستأنف خدمات توزيع المساعدات الغذائية من أجل استكمال الدورة الحالية فقط في المراكز التي لم تستكمل الدورة بعد، و التي تشمل: مركز توزيع التفاح، مركز توزيع غرب رفح، مركز توزيع خان يونس (الواقع في مركز تدريب خان يونس غرباً)، ومركز توزيع بني سهيلا. (بالنسبة لباقي المراكز، فقد تم الانتهاء من توزيع المساعدات الغذائية للدورة الحالية). وقد تم إبلاغ العائلات المعنية من خلال رسالة نصية لتوجيههم للمراكز المفتوحة بدءاً من الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم.

7. الخدمات اللوجستية تعمل لدعم المنشآت والخدمات القائمة لهذا اليوم.

وأشارت إلى أنه سيتم مشاركة المزيد من التحديثات خلال اليوم في حالة حدوث تطورات.