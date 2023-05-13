  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني يُنفذ 111 مهمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة

السبت 13 مايو 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يُنفذ 111 مهمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة



غزة / سما /

 

أعلنت طواقم مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، تنفيذ 111 مهمة متنوعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ لليوم الخامس على التوالي.

وجاء في إحصائية للدفاع المدني أن طواقمها تلقت 78 إشارة استغاثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ونفذت 58 مهمة إطفاء لأماكن استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، بالإضافة إلى انتشال ونقل شهداء من الأماكن المستهدفة.

وذكرت الإحصتئية أن طواقم الإسعاف لدى الدفاع المدني، تعاملت مع 40 إصابة مختلفة ونقلتها إلى مستشفيات القطاع في كافة المحافظات.

بدورها، أفادت مديرية الدفاع المدني أنها نفذت 13 مهمة إنقاذ لمواطنين في الأماكن التي تعرضت للاستهداف من الطائرات الاحتلال، مؤكدة أن الطواقم المختصة لديها تُواصل العمل في حالة استنفار وجهوزية للتعامل مع أي طارئ.

وأشارت إلى  أبرز المهام التي قامت بها أطقم الدفاع المدني خلال 24 ساعة، السيطرة على حريق نجم عن قصف الاحتلال لمنزل "أبو العطا" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وكذلك التعامل مع القصف الإسرائيلي على شقة سكنية في حي النصر بغزة، والذي خلف عدداً من الشهداء والإصابات.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدا و147 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.     

#الدفاع المدني #غزة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: اغتيال مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس إياد الحسني

من هو القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحسني؟

المقاومة تقصف "القدس" المحتلة" و "إسرائيل" تستخدم صاروخ دفاعي بـ "مليون دولار"

الجهاد الإسلامي توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي

صحيفة: مصر تطرح ورقة تفاوض مُعدلة بين الاحتلال و الجهاد الإسلامي

نتنياهو يدرس مقترح مصري لوقف إطلاق النار.. النخالة: مستمرون حتى يقبل العدو بشروطنا

مصدر إسرائيلي مطلع : "قد تنتهي محادثات التهدئة بـ‘تفاهمات شفهية‘"

الأخبار الرئيسية

إياد الحسني

شاهد.. آخر كلمات الشهيد إياد الحسني لعناصر ومقاتلي سرايا القدس

اقتحام

بالفيديو.. شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة

هدنة

وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث وساطة وقف إطلاق النار

المقاومة بغزة تواصل الرد على عدوان الاحتلال

photo_2023-05-13_02-27-32

الاحتلال يدمر منزلا سكنيا وسط مدينة غزة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية