ليبرمان: نتنياهو فشل منذ العام 2009 أمام حماس

القدس المحتلة / سما /

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية فشله أمام حركة حماس في غزة.

وقال ليبرمان في مقابلة أجرتها معه القناة 13العبرية، "إن النجاحات التي في غزة الان هي بفضل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية"، على حد قوله.

وأضاف ليبرمان، "أما فيما يتعلق برئيس الوزراء يجب أن نتذكر أنه تم انتخابه في عام 2009 وتبنى هدف القضاء على حماس ومنذ ذلك الحين تزداد حماس قوة"..

في ذات السياق قالت صحيفة معاريف العبرية صباح يوم الجمعة إن استمرار تحييد حركة عن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل مشكلة حقيقية.

يشار إلى أن أقول ليبرمان جاءت في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ليومها الرابع، حيث لا زالت مئات الصواريخ تسقط على مدن جنوب ووسط البلاد، في ظل تزايد جهود الوسطاء للتوصل لوقف لإطلاق النار.