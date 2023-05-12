رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، استشهاد 33 مواطنا، بينهم 6 أطفال، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرات الضفة الأسبوعية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

33شهيدا بينهم 6 أطفال منذ بداية العدوان على قطاع غزة

الاحتلال يواصل الاغتيالات وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان وأماكن مختلفة وصولا الى القدس وتجمع "غوش عتصيون"

مصر تقدم صيغة جديدة للتهدئة وتنتظر رد الجهاد الإسلامي وإسرائيل

استمرار العدوان على غزة يشل مناحي الحياة وينذر بكارثة إنسانية

عشرات الإصابات في الضفة بينها اثنتان خطيرتان برصاص الاحتلال

هرئيل إسرائيل تعمدت قتل أطفال في عمليات اغتيال قياديين فلسطينيين

العدوان على غزة يرفع شعبية "الليكود"

عدد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة يتجاوز النصف مليون

"بيكا" تبلسم جراح اللاجئين الفلسطينيين وجنسيات أخرى في لبنان

الكيلة تدين استهداف الاحتلال المستشفيات في قطاع غزة

"الأيام":

الاحتلال يواصل الاغتيالات، وصواريخ "الجهاد" تصل جنوب القدس

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات ليلية في مناطق عدة

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

إصابات في قمع الاحتلال مسيرات الجمعة واقتحام استيطاني لأراضي سلواد ودير جرير

طرفا النزاع السوداني يتفقان على قواعد إنسانية دون تفاهم على هدنة

الاحتلال يعتدي على متظاهرين بالشيخ جراح

تقرير: عدد المستوطنين بالضفة يتجاوز نصف المليون

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات ليلية في مناطق عدة

"القدس":

3 شهداء في غزة بينهم قيادي بـ"الجهاد"

"بتسيلم": ارتفاع كبير في اعتداءات الشرطة على المقدسيين وعرب الداخل

إصابات خلال قمع مسيرات الضفة الأسبوعية

تقرير: عدد المستوطنين بالضفة يتجاوز نصف مليون

مسيرات في الاردن ولبنان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

50 ألفا يصلون في الأقصى رغم تشديد حصار القدس

بعد مرور عام على اغتيال أبو عاقلة.. واشنطن تغلق الملف بشأن محاسبة القتلة