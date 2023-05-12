"الخارجية" تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر

رام الله / سما /

طالبت الخارجية والمغتربين بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية، والغذائية، والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.

واعتبرت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، رفض سلطات الاحتلال ادخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الانساني الدولي.

وأدانت الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها الوزراء الفاشيين في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وسموتريتش، والتي تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع، واعتبرتها امتدادا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب ارض دولة فلسطين.

كما أعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي ازاء تلك الدعوات، وحذرت من مخاطر استغلاله إسرائيليا، لتعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب المزيد من الجرائم.