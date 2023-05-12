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مقتل شاب بجريمة اطلاق نار في كفر مندا بأراضي ال48

السبت 13 مايو 2023 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بجريمة اطلاق نار في كفر مندا بأراضي ال48



الداخل المحتل / سما /

قُتل الشاب محمد إبراهيم زعرورة (21 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة، في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم السبت، في بلدة كفر مندا بأراضي ال1948.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية ونقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج، وهناك أقر الأطباء بوفاة زعرورة متأثرا بإصابته بجروح حرجة.

وفي الناصرة، قُتل أمس الشاب أسامة مروات (24 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع "توفيق زياد"، مساء أمس الجمعة.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 68 قتيلا، بينهم 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني زاد أكثر من الضعف.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.

#كفر مندا #الناصرة #جريمة اطلاق نار

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