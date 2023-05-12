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طقس فلسطين : انخفاض على الحرارة لتصبح ادنى من معدلها بنحو 4 درجات مئوية

السبت 13 مايو 2023 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على الحرارة لتصبح ادنى من معدلها بنحو 4 درجات مئوية



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً الى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية  الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا وجافا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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