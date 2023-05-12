المقاومة بغزة تواصل الرد على عدوان الاحتلال

غزة/سما/

واصلت المقاومة الفلسطينية، لليوم الخامس على التوالي، الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بإطلاق القذائف الصاروخية تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وأطلقت "الغرفة المشتركة" لفصائل المقاومة بغزة على عملية الرد "ثأر الأحرار"، وقالت إنّ "استهداف المنازل المدنية والتغوّل على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ، وسيدفع العدو ثمنه غاليًا".

وجددت المقاومة فجر اليوم السبت، قصف مستوطنات ومدن غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مكثفة، فيما دوت صفارات الانذار في مستوطنات ناحال عوز وعلوميم وكفار عزة و في نتيف هعسراه ومدينة عسقلان ومفلاسيم.

واغتال الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إياد الحسني، مسؤول العمليات المركزية في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، إثر استهداف طاوله مع مساعده خلال تواجدهما في إحدى الشقق السكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.

وتعتبر عملية اغتيال الحسني هي السادسة التي تتم لشخصية قيادية في الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" منذ بداية التصعيد الحالي الثلاثاء الماضي، بعد الاغتيالات التي طاولت جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين وعلي غالي وأحمد أبو دقة.

وباغتيال الحسني يكون الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ أوسع عمليات اغتيالات تطاول قيادات من الصف الأول لـ"سرايا القدس"، بالتوازي مع استمرار التصعيد في القطاع وإطلاق الصواريخ من القطاع تجاه المدن والأراضي المحتلة عام 1948.

و أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 33 مواطناً منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) وإصابة 147 مواطناً بجراح مختلفة وفقا لآخر احصائية لوزارة الصحة.