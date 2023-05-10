الاحتلال يدمر منزلا وسط مدينة غزة (صور وفيديو)

غزة/سما/

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منزلاً في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت صاروخين على منزل يعود لعائلة مهنا في شارع اليرموك وسط المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال المنزل بعدد من صواريخ الاستطلاع، وعاوت إطلاق الصواريخ الثقيلة ما أدى لتدمير المنزل بالكامل.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 3 مواطنين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 16 منزلًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وفيما يلي المنازل التي تم تدميرها حتى اللحظة في قطاع غزة:

منزل عائلة البهتيني في حي التفاح شرق مدينة غزة

شقق سكنية في عمارة الدولي بحي الرمال بمدينة غزة

منزل عائلة الغنام في مدينة رفح

منزل عائلة الاغا في بلدة القرارة شرق خانيونس

منزل عائلة المصري في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

شقق سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

منزل مهجور في منطقة الساقية في بني سهيلا شرق خان يونس

منزل عائلة بشير قرب ملعب الدره غرب دير البلح وسط قطاع غزة

منزل عائلة الحشاش في مدينة رفح

منزل عائلة أبو طة في منطقة الفاخورة شمال قطاع غزة

منزل عائلة أبو طير في عباس الكبيرة شرق خان يونس

شقق سكنية في عمارة مدنية بحي النصر بمدينة غزة

منزل عائلة ياسين بحي الزيتون بمدينة غزة

منزل عائلة أبو عبيد بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

منزل لعائلة ابو العطا في شارع الطواحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

منزل لعائلة مهنا بشارع اليرموك وسط مدينة غزة

ويواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت في مجملها حتى اللحظة إلى ارتقاء 33 شهيدًا وأكثر من 147 مصابًا بجروحٍ مختلفة، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة إن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بلغت 33 شهيدًا؛ بينهم 6 أطفال و3 سيدات، بالإضافة لإصابة 147 مواطنًا بجروح مختلفة؛ بينهم 32 طفلاً و17 سيدة وحالات خطيرة.