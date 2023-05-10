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الاحتلال يستهدف منزل والد القائد الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة (صور وفيديو)

السبت 13 مايو 2023 02:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف منزل والد القائد الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة (صور وفيديو)



غزة/سما/

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، منزل والد القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طيران الاحتلال استهدف شقة في منزل والد الشهيد أبو العطا بعدة صواريخ، حيث اندلع حريق فيها.

وذكرت مصادر محلية، أن استهداف المنزل المكون من خمسة طوابق، تم بعد استهدافه بصاروخ تحذيري سابق.

وأضافت أنه نجم عنه أضرار مادية جسيمة في منازل المواطنين القريبة من القصف،مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من حي الشجاعية بعد الاستهداف.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق.

وفي صبيحة الثاني عشر من نوفمبر 2019، اغتال جيش الاحتلال، قائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته بعد قصف منزله بغارة جوية.

يواصل جيش الاحتلال عدوانه العسكري لليوم الخامس على التوالي في قصف قطاع غزة، مخلفًا 33 شهيدا منهم (6 اطفال و 3 سيدات) واصابة 147 مواطن بجراح مختلفة.

      

#غزة #حي الشجاعية #الشهيد بهاء أبو العطا

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