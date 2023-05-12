قيادي بالجهاد : لديها من القدرة والقوة العسكرية لتصعيد المواجهة بصورة تفاجئ الجميع

غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة12/5/2023م، أنها مستمرة في ردها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وقال قيادي في الحركة خلال تصريحات لقناة "الجزيرة القطرية":" ردنا على جرائم الاحتلال مستمر وسيدفع العدو ثمنا كبيرا على عدوانه".

وأكد أن الحركة لديها من القدرة والقوة العسكرية والتصميم لتصعيد المواجهة بصورة تفاجئ الجميع اذا استمر العدوان.

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بقصف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.