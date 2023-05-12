  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بالجهاد : لديها من القدرة والقوة العسكرية لتصعيد المواجهة بصورة تفاجئ الجميع

السبت 13 مايو 2023 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد : لديها من القدرة والقوة العسكرية لتصعيد المواجهة بصورة تفاجئ الجميع



غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة12/5/2023م، أنها مستمرة في ردها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وقال قيادي في الحركة خلال تصريحات لقناة "الجزيرة القطرية":" ردنا على جرائم الاحتلال مستمر وسيدفع العدو ثمنا كبيرا على عدوانه".

وأكد أن الحركة لديها من القدرة والقوة العسكرية والتصميم لتصعيد المواجهة بصورة تفاجئ الجميع اذا استمر العدوان.

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بقصف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

#الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

عضو كنيست: مستعد منح غزة مطار وميناء بحري غداً بشرط..

غزة: اغتيال مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس إياد الحسني

من هو القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحسني؟

المقاومة تقصف "القدس" المحتلة" و "إسرائيل" تستخدم صاروخ دفاعي بـ "مليون دولار"

الجهاد الإسلامي توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي

صحيفة: مصر تطرح ورقة تفاوض مُعدلة بين الاحتلال و الجهاد الإسلامي

الاحتلال ينشر تحقيقاته الأولية حول صاروخ "رحوفوت"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-12_23-44-15

الاحتلال يستهدف منزل والد القائد الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة (صور وفيديو)

photo_2023-05-12_23-27-46

جيش الاحتلال: اشتعال حريق في الغلاف بفعل صاروخ مضاد للدروع من غزة

الجهاد تؤكد: ردنا على جريمة اغتيال الحسني وعبد العال سيتواصل

"الغرفة المشتركة" تنعي الشهيد إياد الحسني وتؤكد: قتالنا مستمرٌ..

الاحتلال يعلن فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية