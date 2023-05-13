كتائب القسام: دماء القيادي إياد الحسني لن تذهب هدراً

غزة/سما/

نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مسؤول التنسيق بينها وبين سرايا القدس، القيادي إياد الحسني "أبو أنس"، الذي اُستشهد مساء الجمعة، في عملية اغتيال "إسرائيلية" استهدفت شقته بمدينة غزّة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها: "بكل آيات الفخر والعز والكبرياء تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد القائد المجاهد/ إياد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس، والمسئول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة "ثأر الأحرار"، والذي ارتقى في عملية اغتيالٍ جبانةٍ مساء الجمعة 22 شوال 1444هـ الموافق 12-05-2023م".

وأضاف البيان: "نسأل المولى عز وجل أن يتقبله وأن يسكنه فسيح جناته، ونعاهده وكل شهداء شعبنا بأن دماءهم لن تذهب هدراً بل ستكون نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين".



وفيما يلي نص البيان:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

تصريح صادر عن:

...::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::...

بكل آيات الفخر والعز والكبرياء تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد القائد المجاهد/ إياد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس، والمسئول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة "ثأر الأحرار"، والذي ارتقى في عملية اغتيالٍ جبانةٍ مساء الجمعة 22 شوال 1444هـ الموافق 12-05-2023م، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله وأن يسكنه فسيح جناته، ونعاهده وكل شهداء شعبنا بأن دماءهم لن تذهب هدراً بل ستكون نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

السبت 23 شوال 1444هـ

الموافق 13/05/2023م