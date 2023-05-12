"الغرفة المشتركة" تنعي الشهيد إياد الحسني وتؤكد: قتالنا مستمرٌ..

غزة/سما/

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الشهيد اياد الحسني، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيالٍ إسرائيلية مساء اليوم الجمعة في مدينة غزة،

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها إن "استشهاد القادة دليل على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو"

وتابعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة "نؤكد أن قتالنا مستمرٌ وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن".

نص بيان الغرفة المشتركة كما وصل وكالة سما:

بسم الله الرحمن الرحيم

{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

تنعى الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد/ إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسئول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيالٍ صهيونيةٍ مساء اليوم الجمعة في مدينة غزة، وإن استشهاد القادة دليلٌ على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو، ونؤكد في الغرفة المشتركة أن قتالنا مستمرٌ وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الجمعة 22 شوال 1444هـ

الموافق 12-05-2023م