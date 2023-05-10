إصابتان بينها خطيرة برصاص الاحتلال في بيت لحم

بيت لحم/سما/

أصيب شاب بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، فيما أصيب طفل بالرصاص قبل اعتقاله، في مخيم عايدة شمال بيت لحم،.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت قرب مسجد بلال بن رباح، بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب من مخيم الدهيشة برصاصة في البطن، نقل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في منطقة المفتاح المدخل الشرقي للمخيم، مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة الطفل محمد مراد أبو حماد (14 عاما)، قبل أن تعتقله.

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