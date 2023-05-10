حماس تنعي الشهيد القائد في سرايا القدس إياد الحسني

غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد القائد في حركة الجهاد الإسلامي إياد العبد الحَسَني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية غادرة وجبانة، مساء اليوم في قطاع غزّة الصامد.

وقالت حماس في بيان لها مساء الجمعة، إن الشهيد القائد استشهد بعد حياة حافلة بالعطاء الجهادي والتضحية والإبداع في المقاومة ضد العدو الصهيوني امتدت لأكثر من ربع قرن.

وأضافت "إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى القائد الشهيد أبا أنس، لنعزّي إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونشيد بالأداء البطولي لغرفة العمليات المشتركة للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا".

وأكدت على "وحدتنا وتلاحمنا الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في معركة (ثأر الأحرار)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".