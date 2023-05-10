  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تنعي الشهيد القائد في سرايا القدس إياد الحسني

الجمعة 12 مايو 2023 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعي الشهيد القائد في سرايا القدس إياد الحسني



غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد القائد في حركة الجهاد الإسلامي إياد العبد الحَسَني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية غادرة وجبانة، مساء اليوم في قطاع غزّة الصامد.

وقالت حماس في بيان لها مساء الجمعة، إن الشهيد القائد استشهد بعد حياة حافلة بالعطاء الجهادي والتضحية والإبداع في المقاومة ضد العدو الصهيوني امتدت لأكثر من ربع قرن.

وأضافت "إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى القائد الشهيد أبا أنس، لنعزّي إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونشيد بالأداء البطولي لغرفة العمليات المشتركة للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا".

وأكدت على "وحدتنا وتلاحمنا الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في معركة (ثأر الأحرار)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

#حماس #اياد الحسني #الشهيد اياد الحسني

الأكثر قراءة اليوم

عضو كنيست: مستعد منح غزة مطار وميناء بحري غداً بشرط..

المقاومة تقصف "القدس" المحتلة" و "إسرائيل" تستخدم صاروخ دفاعي بـ "مليون دولار"

مصادر: تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار خلال الساعات القادمة

الاحتلال ينشر تحقيقاته الأولية حول صاروخ "رحوفوت"

مصدر إسرائيلي مطلع : "قد تنتهي محادثات التهدئة بـ‘تفاهمات شفهية‘"

نتنياهو يعلق على العدوان: مستمرون.. إسرائيلي: إذا كان كل ذلك أمام الجهاد فماذا أمام حماس ؟!".

إعلام إسرائيلي: ارتفاع طلب المساعدة من الصدمة 550% .."لقد تورّطنا" وثقة الجهاد الإسلامي تزداد

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-10_20-15-55 (2)

صحيفة: مصر تطرح ورقة تفاوض مُعدلة بين الاحتلال و الجهاد الإسلامي

photo_2023-05-12_16-33-20

نتنياهو يدرس مقترح مصري لوقف إطلاق النار.. النخالة: مستمرون حتى يقبل العدو بشروطنا

سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85".. جيش الاحتلال: المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى

photo_2023-05-12_14-35-32

غزة: اغتيال مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس إياد الحسني

photo_2023-05-12_14-19-06

الجهاد الإسلامي توجه رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية