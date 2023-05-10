تنويه مهم حول دوام المدارس والمؤسسات الحكومية بغزة

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، عن تمديد تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني والحضانات ليوم غد السبت.

وأضاف المكتب في بيان صحفي، "تبقى حالة الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما هي بالحد الأدنى وبما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب".

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم العالي عن استمرار تعليق الدوام ليوم غدٍ السبت 13 مايو 2023 في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة الغوث ورياض الأطفال، وذلك بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.