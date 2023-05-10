فتوح يطالب بتدخل فوري لايقاف جرائم الاحتلال

رام الله/سما/

طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بالتدخل الفوري لايقاف الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال اليمينة الفاشية ضد أهلنا في قطاع غزة منذ ثلاثة أيام.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، إن عدم اهتمام المجتمع الدولي بالضحايا الفلسطينيين أطفالا ونساء يعكس تواطؤه مع العدوان، وتجاهله لكل القيم الانسانية والقانون الدولي.

وانتقد بعض المواقف الدولية التي تساوي بين الجلاد القوة النووية التي تمتلك أحدث الأسلحة التي تقتل بها الأبرياء وتقصف المنازل على رؤوس سكانها، وبين الضحية التي تتعرض لعدوان مجرم فاشي.